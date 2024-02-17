Під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури російські військові використали новітні крилаті ракети Х-69.

Про це повідомляє The War Zone.

Тривалий час ракета Х-69 перебувала у розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки й виробництва пришвидшили.

У лютому минулого року Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Х-69, “ймовірно, перебуває на завершальній стадії розробки або на стадії виробництва”.

Нещодавно український Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив фотографію уламка ракети Х-69, яку збили під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого.

Про застосування трьох ракет цього типу також повідомляв український ресурс моніторингу повітряних загроз.