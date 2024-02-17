Росія почала використовувати новітні крилаті ракети Х-69 для ударів по Україні [ Редагувати ]
Під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури російські військові використали новітні крилаті ракети Х-69.
Про це повідомляє The War Zone.
Тривалий час ракета Х-69 перебувала у розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки й виробництва пришвидшили.
У лютому минулого року Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Х-69, “ймовірно, перебуває на завершальній стадії розробки або на стадії виробництва”.
Нещодавно український Telegram-канал "Полковник ГШ" оприлюднив фотографію уламка ракети Х-69, яку збили під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого.
Про застосування трьох ракет цього типу також повідомляв український ресурс моніторингу повітряних загроз.
по темі
В Міністерстві оборони рф заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони при відбитті у ніч проти 16 лютого нібито атаки дронів у Бєлгородській області та над акваторією Чорного моря
Військові не виключають, що росія може повторити ракетну атаку. У Чорному морі залишається на чергуванні носій ракет - фрегат "Адмірал Макаров"
Через обстріл Львова під час масованої атаки по Україні 15 лютого пошкоджено одразу кілька об'єктів обленерго
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки
Під час масованого обстрілу російськими окупантами території України 15 лютого Київська область була атакована ракетами