Плавець Бухов здобув перше в історії України "золото" чемпіонату світу на 50-метрівці [ Редагувати ]
Українець Владислав Бухов тріумфував у чоловічих змаганнях вільним стилем на світовій першості з водних видів спорту в столиці Катару.
21-річний плавець фінішував першим на дистанції 50 м вільним стилем. Ця нагорода стала першою золотою для України в такій дисципліні чемпіонатів світу.
Бухов подолав п'ятдесятметрівку за 21,44 секунди. На фініші він випередив австралійця Макевоя лише на 0,01 секунди. Доповнив подіум британський плавець Прауд.
Бухов встановив низку особистих і національних досягнень. У кваліфікації він встановив національний рекорд на дистанції, а потім уперше в кар'єрі вийшов у фінал планетарних форумів. Його "золото" – лише восьме в історії України на чемпіонатах світу.
Чемпіонат світу з водних видів спорту, вільний стиль, 50 м, чоловіки:
- Владислав Бухов
- Камерон Макевой (+0,01)
- Бенджамін Прауд (+0,09)
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