Ще дві країни готові підписати безпекові угоди з Києвом [ Редагувати ]
Ще дві країни Європейського Союзу готові укласти угоди про гарантії безпеки для України.
Про це в національному телемарафоні повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.
Виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані, - сказав Никифоров.
Він зазначив, що Данія та Нідерланди можуть стати цими країнами. Никифоров підкреслив, що не може назвати точну дату підписання угод, але відзначив, що це станеться незабаром.
Це станеться зовсім скоро, - спрогнозував речник глави держави.
Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.
Ця угода підтверджує солідарність України та Франції у боротьбі з агресією російської федерації проти України та спрямована на поглиблення співпраці та партнерства між країнами.
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