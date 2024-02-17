Гурт "Антитіла" виступив проти участі України у "Євробаченні" [ Редагувати ]
Учасники гурту "Антитіла" висловили свою думку щодо участі України у конкурсі "Євробачення" під час повномасштабної війни. Засновник та клавішник колективу, Сергій Вусик, вважає, що зараз такі заходи для країни неактуальні і гроші, витрачені на це, можна було б краще використати на потреби української армії.
"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на "Євробачення". Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів на снаряди", - висловив свою думку Сергій Вусик, пише hochu.ua
Фронтмен гурту, Тарас Тополя, підтримав цю думку, вказавши, що наступного року Україні варто ретельно все зважити, перш ніж брати участь у конкурсі. Тим не менш, вони висловили високу оцінку виступам цьогорічних українських учасниць - Jerry Heil та alyona alyona.
"Дівчата виграли - молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти", - сказав Тополя.
Нагадаємо, Ізраїль вже обрав свого представника на музичному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться у травні у Мальме.
На цьому конкурсі країну представлятиме 20-річна співачка Еден Голан. Проте, у біографії артистки є кілька суперечливих моментів.
по темі
Ізраїль вже обрав свого представника на музичному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться у травні у Мальме
Ведучі Національного відбору "Євробачення-2024" Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак пояснили, що рішення записати виступи артистів учасників національного відбору "Євробачення-2024" було прийнято через безпекові обставини
В Одесі до лав ЗСУ приєдналося чимало працівників місцевого оперного театру. І, на жаль, дехто вже ніколи не почує глядацьких овацій. Про життя Одеської опери під час великої війни - далі.
Російський співак-путініст Філіп Кіркоров здійснив поїздку до окупованої Горлівки, що знаходиться в Донецькій області
Дзідзьо нещодавно взяв участь у благодійних заходах в Америці, які були призначені для підтримки України