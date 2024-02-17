Учасники гурту "Антитіла" висловили свою думку щодо участі України у конкурсі "Євробачення" під час повномасштабної війни. Засновник та клавішник колективу, Сергій Вусик, вважає, що зараз такі заходи для країни неактуальні і гроші, витрачені на це, можна було б краще використати на потреби української армії.

"Нещодавно у нас з товаришем підіймалося питання, як пояснювати європейцям і тим, хто підтримує Україну, що ми стільки грошей будемо відправляти від нашої країни на "Євробачення". Можливо, варто було відмовитися брати участь. І сказати: "Бачите, ми на всьому економимо, оскільки ми потребуємо коштів на снаряди", - висловив свою думку Сергій Вусик, пише hochu.ua

Фронтмен гурту, Тарас Тополя, підтримав цю думку, вказавши, що наступного року Україні варто ретельно все зважити, перш ніж брати участь у конкурсі. Тим не менш, вони висловили високу оцінку виступам цьогорічних українських учасниць - Jerry Heil та alyona alyona.

"Дівчата виграли - молодці, хай їдуть представляти. Що вже зараз казати? Але наступного року дійсно треба подумати, що, можливо, нам варто зекономити. І добре, що ми можемо відправляти від України, що держава є, з якої можна відправляти", - сказав Тополя.

Нагадаємо, Ізраїль вже обрав свого представника на музичному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться у травні у Мальме.

На цьому конкурсі країну представлятиме 20-річна співачка Еден Голан. Проте, у біографії артистки є кілька суперечливих моментів.