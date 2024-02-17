Прем’єр-міністр Нідерландів, який керує авіаційною коаліцією, розповів про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16.

Про це заявив прем’єр Нідерландів Марк Рютте в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини, - пояснив Рютте.

Щодо кількості літаків, на які може розраховувати Україна, глава нідерландського уряду зауважив, що їх буде більше ніж 20.

Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими, - наголосив прем’єр Нідерландів.

Нагадаємо, 15 лютого начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив, що під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" сторони майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16. Усі рішення вже й так були ухвалені.