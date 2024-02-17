Передача F-16 Україні йде за графіком, їх буде щонайменше 24 - премʼєр Нідерландів [ Редагувати ]
Прем’єр-міністр Нідерландів, який керує авіаційною коаліцією, розповів про прогрес у передачі Україні винищувачів F-16.
Про це заявив прем’єр Нідерландів Марк Рютте в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини, - пояснив Рютте.
Щодо кількості літаків, на які може розраховувати Україна, глава нідерландського уряду зауважив, що їх буде більше ніж 20.
Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими, - наголосив прем’єр Нідерландів.
Нагадаємо, 15 лютого начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив, що під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" сторони майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16. Усі рішення вже й так були ухвалені.
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