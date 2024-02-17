Більше 3 тисяч фур в черзі: яка ситуація на кордоні з Польщею

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив, що станом на ранок, 17 лютого, польські протестувальники продовжують блокувати рух на 6 напрямках