Українців попередили про вовчу зграю на кордоні з Молдовою [ Редагувати ]
В Одеській області поблизу кордону з Молдовою помітили зграю вовків. Держприкордонслужба закликала утриматись від незаконних мандрівок.
Про це йдеться у заяві Державної прикордонної служби України.
Прикордонники зафіксували рух вовків біля кордону з Молдовою за допомогою технічних засобів.
В службі наголосили, що зазвичай ці хижаки рухаються не поодинці, а у великих групах.
Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку, - додали прикордонники.
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