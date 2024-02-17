Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. У ході розмови президенти обговорили фронт та ситуацію в американському Конгресі стосовно допомоги Україні.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності, - розповів Зеленський після розмови з Байденом.

За словами Зеленського, вони також домовилися забезпечувати постійний контакт у зв'язку з наближенням другої річниці початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США зможе проголосувати за пакет допомоги Україні лише у березні. Щодо цього питання досі точаться дискусії, але адміністрація президента США працює над тим, щоб цей документ проголосували якомога швидше.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.