Зеленський поговорив з Байденом: про що домовились [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. У ході розмови президенти обговорили фронт та ситуацію в американському Конгресі стосовно допомоги Україні.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності, - розповів Зеленський після розмови з Байденом.
За словами Зеленського, вони також домовилися забезпечувати постійний контакт у зв'язку з наближенням другої річниці початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.
Нагадаємо, палата представників Конгресу США зможе проголосувати за пакет допомоги Україні лише у березні. Щодо цього питання досі точаться дискусії, але адміністрація президента США працює над тим, щоб цей документ проголосували якомога швидше.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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