Підтримайте збір для поранених 3-ї штурмової бригади з Авдіївського напрямку [ Редагувати ]
Патронатна служба розпочинає збір на суму 1 000 000 грн для поранених 3-ї штурмової бригади з Авдіївського напрямку.
На жаль, у бригаді є бійці з різними травмами та пораненнями.
"Подробиці" закликають підтримати бійців донатом тут.
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