Після 19:30 години в Краматорському районі Донецької області сталися вибухи, які спричинили пожежі у двох містах області. Під завалами, ймовірно, знаходяться п'ятеро людей, серед яких двоє дітей віком 14 та 16 років.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що по Краматорську російські війська випустили три ракети, які потрапили у промислову зону та приватний сектор. З-під завалів дістали жінку.

Щодо Слов'янська, голова місцевої ОВА Вадим Лях повідомив, що близько 20:00 російські війська обстріляли місто, внаслідок чого була пошкоджена школа №18.

"У цій будівлі була соціальна їдальня, пункт надання допомоги, один із пунктів видачі гуманітарної допомоги. Під завалами може бути одна людина", — зазначив Лях.

"У Слов'янську та Краматорську виникли пожежі. Рятувальники на місці, проводиться гасіння та рятувальні операції", — уточнила речниця управління ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.

Бахал також зазначила, що в Слов'янську сталася ще одна пожежа внаслідок обстрілу.