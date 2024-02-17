Унаслідок атаки російської авіації на Куп'янськ в Харківській області загинула жінка. Її тіло витягли з-під завалів.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що сьогодні близько 13:30 російські війська скинули керовані авіабомби на житлові райони Куп'янська.

Рятувальники деблокували з-під завалів будинку труп жінки. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей, - розповіли в обласній прокуратурі.

Це призвело до руйнування трьох двоповерхових житлових будинків та пошкоджень щонайменше 10 приватних осель. У двох будинках виникли пожежі.

На момент інциденту рятувальники вже врятували чотирьох постраждалих, проте під завалами ще могли залишатися люди.