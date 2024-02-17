Обстріл Куп'янська: з-під завалів дістали загиблу жінку [ Редагувати ]
Унаслідок атаки російської авіації на Куп'янськ в Харківській області загинула жінка. Її тіло витягли з-під завалів.
Харківська обласна прокуратура повідомила, що сьогодні близько 13:30 російські війська скинули керовані авіабомби на житлові райони Куп'янська.
Рятувальники деблокували з-під завалів будинку труп жінки. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених людей, - розповіли в обласній прокуратурі.
Це призвело до руйнування трьох двоповерхових житлових будинків та пошкоджень щонайменше 10 приватних осель. У двох будинках виникли пожежі.
На момент інциденту рятувальники вже врятували чотирьох постраждалих, проте під завалами ще могли залишатися люди.
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