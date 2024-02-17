Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 лютого провів зустріч зі своїм колегою з Китаю Ваном Ї. Про це повідомив сам Кулеба у своєму Twitter-акаунті.

На зустрічі дипломати обговорили двосторонні відносини, торгівлю та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.

Кулеба також поділився з китайським колегою баченням України щодо майбутнього Глобального саміту миру, який заплановано відбутися у Швейцарії. Міністри погодилися про необхідність підтримувати контакти між державами на всіх рівнях і продовжувати діалог.