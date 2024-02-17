Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю: про що домовились [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 лютого провів зустріч зі своїм колегою з Китаю Ваном Ї. Про це повідомив сам Кулеба у своєму Twitter-акаунті.
На зустрічі дипломати обговорили двосторонні відносини, торгівлю та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.
Кулеба також поділився з китайським колегою баченням України щодо майбутнього Глобального саміту миру, який заплановано відбутися у Швейцарії. Міністри погодилися про необхідність підтримувати контакти між державами на всіх рівнях і продовжувати діалог.
I met with my Chinese counterpart Wang Yi to discuss bilateral relations, trade, and the need to restore a just and lasting peace in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2024
I informed Foreign Minister Wang Yi about Ukraine’s vision for the upcoming Global Peace Summit in Switzerland.
We agreed on the need… pic.twitter.com/O6ZZOgjUVK
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