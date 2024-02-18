Російська авіація атакувала позиції своїх військ у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.

Про це повідомляє у Telegram партизанський рух АТЕШ.

Агент "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС рф розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях, - йдеться у повідомленні АТЕШ.

Зазначається, що удар було нанесено по позиціях, де знаходилися підрозділи артилерії 239-го танкового полку російської армії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Джо Байден розуміє, що відступ Збройних сил України з Авдіївки є результатом послаблення військової підтримки Україні.