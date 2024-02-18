Російська авіація в районі Авдіївки завдала удару по своїх позиціях [ Редагувати ]
Російська авіація атакувала позиції своїх військ у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.
Про це повідомляє у Telegram партизанський рух АТЕШ.
Агент "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС рф розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях, - йдеться у повідомленні АТЕШ.
Зазначається, що удар було нанесено по позиціях, де знаходилися підрозділи артилерії 239-го танкового полку російської армії.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Джо Байден розуміє, що відступ Збройних сил України з Авдіївки є результатом послаблення військової підтримки Україні.
по темі
Вже два роки атаки ворога під щільним вогнем тут відбиває 110 бригада ім. Марка Безручка. Про героїчний спротив наших захисників - ексклюзивний репортаж із самісенької Авдіївки.
Наш кореспондент Станіслав Кухарчук побував на Маріїнському напрямку, де оборону тримають бійці 79-ої Таврійської бригади. Далі матеріал, як наші бійці тримають оборону.
У четвер, 8 лютого, російська армія здійснила ракетний удар по Авдіївці в Донецькій області
Щодня під ворожими обстрілами Мирноград, Краматорськ та інші громади. Напередодні на Донеччині оголосили примусову евакуацію із сіл Мар'їнської та Очеретинської громад. Деталі - в нашому огляді.
Байден вказав на пряму залежність виходу України з Авдіївки від неможливості Конгресу надати Києву необхідну допомогу