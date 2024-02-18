Українці, що знаходять притулок у Великій Британії після повномасштабного вторгнення росії, отримають 18-місячну візу за новою програмою продовження.

Як повідомляє Sky News, термін дії перших віз, виданих в рамках таких програм, як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, закінчується у березні 2025 року.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що особи, що скористалися однією з візових схем, зможуть подати заявку на подовження перебування до вересня 2026 року. Вони матимуть однакові права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти.

Ця нова схема продовження візи дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати притулок для тих, хто тікає від конфлікту, – сказав британський міністр кордонів Том Персглов.

З початку вторгнення росії у 2022 році понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.

Нагадаємо, міжнародна підтримка України має тривати й надалі. На цьому наголосила представниця Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг.

У поточному році ця міжурядова організація планує надати допомогу понад двом з половиною мільйонами українців. Хоча, за підрахунками самого Агентства, її потребує значно більше громадян.