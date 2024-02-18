Зеленський відреагував на вихід ЗСУ з Авдіївки [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що вирішення відступити українським Збройним силам з Авдіївки Донецької області було правильним.
Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.
Це не значить, що люди відійшли на кілометри і Росія щось захопила. Росія за два роки війни намагалася на сході "щось зробити". Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. Від жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинули, - сказав Зеленський.
Також він наголосив, що від жовтня, коли росіяни почали активно штурмувати Авдіївку, вони втратили десятки тисяч людей.
Він оцінив рішення вийти з міста на інші рубежі як логічне, підкресливши, що командування зуміло зробити цей крок таким чином, щоб українські захисники уникли потрапляння в оточення ворога.
Нагадаємо, 17 лютого Третя окрема штурмова бригада відступила на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту.
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