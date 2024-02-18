Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським вказав на пряму залежність виходу України з Авдіївки від неможливості Конгресу надати Києву необхідну допомогу для відстоювання протиросійської агресії.

Таку інформацію оприлюднив Білий дім на своєму сайті.

Українські військові вийшли з Авдіївки після того, як змушені були економити боєприпаси внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці. Президент Байден наголосив на необхідності, щоб Конгрес терміново ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення українських сил, – вказано у заяві.

Я пише CNN, пізніше в цей же день Байден заявив журналістам, що не може гарантувати, що інші українські міста не потраплять у руки ворога, і висловив обурення тим, що США не надають більше допомоги українцям, які стільки віддано воювали.

Ідея, що зараз у них закінчуються боєприпаси, і ми йдемо геть. Я вважаю це абсурдом. Я вважаю це неетичним. Я вважаю, що це суперечить всьому, чим ми є як країна, – сказав Байден під час поїздки до штату Делавер.

Нагадаємо, 17 лютого Третя окрема штурмова бригада відступила на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту.