ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34 [ Редагувати ]
У неділю, 18 лютого, вранці, підрозділи Повітряних Сил збили російський винищувач Су-34. Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ.
Бадьорого ранку, Україно. У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу, - йдеться у його дописі.
Наразі немає більше подробиць.
Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, ЗСУ знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України.
по темі
Українські фахівці беруть участь у розробці турецького винищувача п'ятого покоління KAAN та згодом планують придбати його. Масовий випуск розпочнеться за чотири роки. Про це в інтерв'ю CNN Turk розповів посол України в Туреччині Василь Боднар
Нідерланди передадуть Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 обіцяних раніше. Тобто загалом ЗСУ отримають 24 американські винищувачі. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен
У російському місті Енгельс, де знаходиться військовий аеродром зі стратегічною авіацією рф, стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стегачова
Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив, що під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" сторони майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16
Вертоліт Мі-8, який входить до складу Міністерства з надзвичайних ситуацій російської федерації, втратив контакт із радарами під час польоту над Карелією