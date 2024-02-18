Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна передасть Україні всю свою артилерію і закликала європейські країни передати ЗСУ боєприпаси та системи протиповітряної оборони, оскільки вони зараз є більш необхідними.

Вона зробила це заяву під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука, повідомляє Укрінформ.

Фредеріксен зауважила, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо висвітлюється невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз. Вона також зазначила, що європейські лідери часто вказують на проблеми з виробництвом зброї як на перешкоду збільшенню постачань, але в той же час відкривають нові оборонні підприємства на майбутнє.

Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні, – сказала вона.

Раніше прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що ще дві країни готові укласти угоди про гарантії безпеки для України. Мова йшла про Данію та Нідерланди.