Станом на 08:00 неділі, 18 лютого, росія тримає у Чорному морі два кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у Фейсбуці.

У Азовському морі знаходиться один російський корабель, однак ракетоносії на ньому відсутні.

У Середземному морі російські сили мають два кораблі, серед яких один є носієм "Калібрів" з загальним залпом до 8 ракет.

Нагадаємо, бійці ГУР відправили на дно черговий російський корабель. Ракетний катер "Івановєц" затонув після шести прямих влучань морських дронів Магура V5.