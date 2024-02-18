росія тримає у морі ракетоносій з "Калібрами" [ Редагувати ]
Станом на 08:00 неділі, 18 лютого, росія тримає у Чорному морі два кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України у Фейсбуці.
У Азовському морі знаходиться один російський корабель, однак ракетоносії на ньому відсутні.
У Середземному морі російські сили мають два кораблі, серед яких один є носієм "Калібрів" з загальним залпом до 8 ракет.
Нагадаємо, бійці ГУР відправили на дно черговий російський корабель. Ракетний катер "Івановєц" затонув після шести прямих влучань морських дронів Магура V5.
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