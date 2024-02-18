NASA запустить новий телескоп для вивчення далеких галактик [ Редагувати ]
Американське космічне агентство NASA планує вивести у космос новий телескоп UVEX (UltraViolet EXplorer), який буде досліджувати джерела ультрафіолетового світла у Всесвіті.
За інформацією, розміщеною на сайті NASA, запуск UVEX планується в рамках місії Astrophysics Medium-Class Explorer у 2030 році.
Передбачається, що місія триватиме два роки і буде коштувати близько 300 мільйонів доларів, не враховуючи витрат на запуск.
Телескоп буде призначений для виявлення джерел ультрафіолетового світла у Всесвіті, а також для реєстрації вибухів, що наступають після спалахів гравітаційних хвиль, що виникають внаслідок злиття нейтронних зірок. Крім того, він буде обладнаний ультрафіолетовим спектрографом для вивчення вибухів зір і масивних зір.
"UVEX NASA допоможе нам краще зрозуміти природу як близьких, так і далеких галактик, а також стежити за динамічними подіями в нашому мінливому Всесвіті. Ця місія надасть ключові можливості в ближньому та дальньому ультрафіолетовому світлі нашому парку космічних телескопів, забезпечуючи величезну кількість даних огляду, які відкриють нові шляхи для дослідження таємниць космосу", — сказала заступниця адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Нікола Фокс.
Нагадаємо, американське космічне агентство NASA опублікувало останнє фото з марсохода Perseverance, на якому видно тінь від марсольота Ingenuity, який вийшов з ладу 18 січня. За планом марсохід рухається від літального апарату.
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