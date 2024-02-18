З військового погляду, втрата Авдіївки не є значущою, оскільки ворог знищив всю інфраструктуру міста.

Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Брауер у коментарі для Foreign Policy.

За даними видання, ворог захопив Авдіївку за високу ціну у втратах і боєзапасах. Однак, країна-агресор далека від перемоги у війні.

У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів, - заявив Брауер.

За оцінками "понад десятьох європейських військових чиновників та експертів", ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах чи значні невдачі на фронті.

Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли, - додав Брауер.

Нагадаємо, 17 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Джо Байден розуміє, що відступ Збройних сил України з Авдіївки є результатом послаблення військової підтримки Україні.