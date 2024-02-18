"Не велика втрата, песимісти не виграють у війнах" - адмірал НАТО про Авдіївку [ Редагувати ]
З військового погляду, втрата Авдіївки не є значущою, оскільки ворог знищив всю інфраструктуру міста.
Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Брауер у коментарі для Foreign Policy.
За даними видання, ворог захопив Авдіївку за високу ціну у втратах і боєзапасах. Однак, країна-агресор далека від перемоги у війні.
У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів, - заявив Брауер.
За оцінками "понад десятьох європейських військових чиновників та експертів", ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах чи значні невдачі на фронті.
Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли, - додав Брауер.
Нагадаємо, 17 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Джо Байден розуміє, що відступ Збройних сил України з Авдіївки є результатом послаблення військової підтримки Україні.
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