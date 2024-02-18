У шпиталі Севастополя від отриманих під час боїв поранень загинув заступник командувача 18-ї армії росії Магомедалі Магомеджанов. Про це повідомила громадська палата Дагестану.

Полковник Магомеджанов народився у селі Хлют у Дагестані. Брав участь у чотирьох військових операціях, зокрема у Сирії.

Останнім часом командував 61-ю окремою Кіркенеською Червонопрапорною бригадою морської піхоти Північного флоту та обіймав посаду замкомандувача 18-ї армії.

Глава Дагестану Сергій Меліков розповів, що полковник раніше командував 77-ю окремою бригадою в 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії, "викорінював у ті роки тероризм на Північному Кавказі та в Дагестані".

За даними росЗМІ, Магомеджанов помер від тяжкого поранення та втрати крові - отриманого, можливо, внаслідок підриву російського автомобіля у Кринках Херсонської області.