Чехія знайшла за кордоном постачальників 800 тис. артилерійських снарядів для України [ Редагувати ]
Чехія знайшла за межами Євросоюзу джерела 800 тис. артилерійських снарядів, які країна може поставити Україні впродовж кількох тижнів за фінансової підтримки США, Німеччини, Швеції чи інших країн. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає чеське агентство CTK з Мюнхенської конференції.
Пізніше на прес-конференції Павел заявив агентству, що не передбачає проблем з пошуком джерел фінансування ініціативи. Він не уточнив конкретні країни, де будуть закуплені снаряди. Президент повідомив, що 500 тис. боєприпасів мають калібр 155 мм, а решта 300 тис. - 122 мм.
Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила CTK, що країни, які погодилися продати боєприпаси для України, попросили їх не називати. Дипломатичні джерела в ЄС раніше повідомили Politico, що країни Євросоюзу розглядають можливість закупити боєприпаси для України у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 1 лютого повідомила, що ЄС поставить до березня лише 500 тис. снарядів замість обіцяного одного мільйона. За її словами, Євросоюз збільшив обсяги військового виробництва на 40%.
Bloomberg писав, що план щодо боєприпасів не вдалося виконати через затримки виробництва та побоювання з приводу виснаження запасів країн ЄС. 16 лютого Politico повідомило, що Франція, Греція та Кіпр блокували рішення ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу.
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