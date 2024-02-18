Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян, на який вони наважились в суботу, 17 лютого. Про це повідомило Оперативне командування "Захід".

Захисники знищили 18 одиниць техніки (з них 3 танки), майже 70 росіян, 80 поранені. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК.

У наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.