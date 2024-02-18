Сили оборони розгромили спробу наступу росіян на Запорізькому напрямку (відео) [ Редагувати ]
Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили наступ росіян, на який вони наважились в суботу, 17 лютого. Про це повідомило Оперативне командування "Захід".
Захисники знищили 18 одиниць техніки (з них 3 танки), майже 70 росіян, 80 поранені. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції.
Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК.
У наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.
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