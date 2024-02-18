Він фільмував захоплення рідного Луганська російськими бойовиками, знімав пекельну добу у ДАПі, 9 років війни на фронті з камерою, тепер він нищить ворогів у однострої.

Сергій Дубінін, командир зенітно-ракетного взводу в проєкті "Ціль -4.5.0.".

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