Фільм "Там, де серце": Борис Тодуров показав, як кардіохірурги рятують життя в умовах війни [ Редагувати ]
"Наша лікарська місія - за кожне життя ми маємо боротися до останнього", - кардіохірург Борис Тодуров.
Кожне життя пацієнтів медики виборюють у теперішніх військових умовах.
Ніхто не може гарантувати успішність операції, оскільки будь-якої миті може початися повітряна тривога, евакуація, обстріл або статися екстрене відключення електроенергії. Тому медики вимушені шукати можливість, як виконувати свій обов’язок в умовах війни, як лікувати пацієнтів та зберегти життя.
Документальний фільм "Там, де серце" дивіться сьогодні в ефірі "Подробиць" о 22:15 в марафоні "Єдиних новин".
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