"Наша лікарська місія - за кожне життя ми маємо боротися до останнього", - кардіохірург Борис Тодуров.

Кожне життя пацієнтів медики виборюють у теперішніх військових умовах.

Ніхто не може гарантувати успішність операції, оскільки будь-якої миті може початися повітряна тривога, евакуація, обстріл або статися екстрене відключення електроенергії. Тому медики вимушені шукати можливість, як виконувати свій обов’язок в умовах війни, як лікувати пацієнтів та зберегти життя.

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