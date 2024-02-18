У Мелітополі під час спортивних змагань у школі вистрелили з гранатомета (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі під час спортивного турніру в дитячо-юнацькій спортивній школі стався вибух.
Як заявляють представники окупаційної адміністрації, один з російських силовиків, які прийшли подивитися на змагання, "помилково" зробив постріл з гранатомета.
Шестеро людей, включаючи дітей, поранені. Їм надано медичну допомогу, ніхто не госпіталізований. Загиблих, як стерджує окупаційна влада, немає.
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