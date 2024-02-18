В окупованому Мелітополі під час спортивного турніру в дитячо-юнацькій спортивній школі стався вибух.

Як заявляють представники окупаційної адміністрації, один з російських силовиків, які прийшли подивитися на змагання, "помилково" зробив постріл з гранатомета.

Шестеро людей, включаючи дітей, поранені. Їм надано медичну допомогу, ніхто не госпіталізований. Загиблих, як стерджує окупаційна влада, немає.