У Львові стався вибух на підприємстві [ Редагувати ]
У ніч проти неділі, 18 лютого, у Львові стався вибух і виникла пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Сьогодні о 04:00 на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа.
Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає.
Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - написав очільник Львівщини.
Інцидент стався в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича, уточнили в Львівській міськраді. Як повідомили в СБУ у Львівській області, "причиною загоряння не були ракети".
Площа загоряння становила приблизно 400 м кв. Будівля промислового характеру.
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