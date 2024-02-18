У ніч проти неділі, 18 лютого, у Львові стався вибух і виникла пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні о 04:00 на об’єкті промисловості у Львові пролунав вибух. Почалася пожежа.

Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає.

Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - написав очільник Львівщини.

Інцидент стався в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича, уточнили в Львівській міськраді. Як повідомили в СБУ у Львівській області, "причиною загоряння не були ракети".

Площа загоряння становила приблизно 400 м кв. Будівля промислового характеру.