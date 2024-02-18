Росіяни розстріляли шість полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) в Авдіївці. Про це повідомив аналітичний паблік DeepState.

Побратими впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні Гаража №1.

Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.

14 лютого почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію, яка мала прибути 15-го. З 5 пораненими залишився один зі вцілілих бійців.

Наступного дня, орієнтовно з 12 години на позицію прийшли росіяни, а вже 16 лютого в Z-пабліках з'явилися кадри розстріляних бійців.

Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15.02. Ще один із бійців перед смертю встиг написати "ні хліба, ні х*я, і води залишилося пів пляшки". На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті.

Нагадаємо, 17 лютого Третя окрема штурмова бригада відступила на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту.