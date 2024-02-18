Соліст ірландського рок-гурту U2 Боно під час концерту в Лас-Вегасі на арені Sphere початок промови присвятив Україні. Він закликав США "дати цим людям [українцям] те, що їм потрібно", тому що вони "борються за нашу свободу".

Музикант нагадав, що наступного тижня виповниться два роки від початку повномасштабного вторгнення російської армії до України. Артист зазначив, що "наступними можуть бути Польща, Литва чи Східна Німеччина":

Для цих людей "свобода" - найважливіше слово у світі. Настільки важливе, що українці борються та вмирають за це. І настільки важливе, що Олексій Навальний вирішив відмовитись від своєї [свободи]. путін ніколи не промовить його імені. Тому я подумав, що сьогодні вільні люди тут, люди, які вірять у волю... Ми маємо вимовити його ім'я. Недостатньо просто пам'ятати його. Кажіть! Олексій Навальний. Олексій Навальний!

Після цього глядачі стали скандувати ім'я Навального, а гурт зіграв пісню Don't Dream It's Over ("Не думай, що це кінець") гурту Crowded House.