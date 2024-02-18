Всі українські підрозділи, які були під загрозою оточення в Авдіївці, виведені на нові позиції. Вони продовжують виконувати бойові задачі.

Про це повідомив речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Біля Авдіївки всі підрозділи Сили оборони, які перебували під загрозою блокування, виведені на нові більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання, вони стоять на заваді подальшого просування ворога. Позиції були підготовлені, здійснена фортифікація.

За словами Лиховія, виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Втрати були мінімальними, "як на такі події".

Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.

Також речник зазначив, що наразі не може назвати кількість українських військових, які потрапили в полон під час виходу з Авдіївки.

Під час виходу з Авдіївки у тих важких обставинах, деяка частина українських військовослужбовців потрапили у полон. Поки ми не можемо говорити про кількість, бо зараз відбувається верифікація. Частина людей виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними.

Наразі Україна звернулась до міжнародних інституцій та країн-посередників щодо сприяння обміну полоненими.

Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) в Авдіївці.