Коронавірус відбирає у людського мозку до 20 років життя. Команда вчених під керівництвом директора лабораторії інфекційної нейробіології Ліверпульського університету Бенедикта Майкла провела дослідження на пацієнтах, які роком раніше одужали від коронавірусу.

Ще в перші роки пандемії лікарі звернули увагу на "мозковий туман": комплекс проблем, пов'язаний зі втомою, пам'яттю та концентрацією уваги.

Згідно з проведеним у 2022-му дослідженнямі, на цю проблему скаржаться 46% пацієнтів, які перенесли COVID-19. Як з'ясували вчені, для частини пацієнтів наслідки інфекції нагадують серйозну черепно-мозкову травму.

Учасники тесту пройшли тест на когнітивні здібності, здали зразки крові, пройшли процедуру сканування мозку. Як з'ясували вчені, деякі ділянки мозку, пов'язані з увагою, зменшилися в обсязі, а по низці біомаркерів можна було навіть зробити висновок про черепно-мозкову травму. Після перенесеного ковіда мозок ніби постарів одразу на 20 років.

Дослідники поки що не встановили, чи назавжди "мозковий туман" залишається з людиною, чи наслідки інфекції зворотні.

Як вважає нейропсихолог Карла Л. Джонсон, серед найважливіших результатів їхньої роботи - докази, що "туман" є реальним, а скарги на нього - не вигадки.

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