Боррель: найголовніше зобов'язання ЄС перед Україною - членство в блоці [ Редагувати ]
Найголовнішим завданням Європейського союзу (ЄС) у сфері безпеки щодо України, є її членство в блоці.
Про це повідомляє голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Під час виступу на конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Газа, глобальним півднем й обороною.
"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він та додав, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в ЄС.
Зокрема він попередив про те, що ЄС повинен розглянути різні сценарії щодо того, наскільки США будуть залучені до європейської безпеки.
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