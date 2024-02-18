Найголовнішим завданням Європейського союзу (ЄС) у сфері безпеки щодо України, є її членство в блоці.

Про це повідомляє голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Під час виступу на конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Газа, глобальним півднем й обороною.

"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він та додав, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в ЄС.

Зокрема він попередив про те, що ЄС повинен розглянути різні сценарії щодо того, наскільки США будуть залучені до європейської безпеки.