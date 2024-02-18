Російські окупанти розстріляли двох українських захисників, які потрапили у полон. Це сталося на сході України сьогодні, 18 лютого.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що оперативно стратегічне угруповування "Хортиця" також відоме як Східне угруповування військ охоплює території Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи Бахмут.