Конкурентка Трампа на виборах висловилась про військову допомогу Україні [ Редагувати ]
США повинні надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з росією.
Про це заявила колишній постійний представник США в ООН та кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі.
За словами Гейлі, щойно російський диктатор Володимир Путін зможе захопити Україну, наступними жертвами його агресії будуть Польща і країни Балтії, які є членами НАТО.
"І якщо це станеться, то це країни НАТО. Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги (Україні - ред.) такий важливий", - сказала вона.
Тому, за словами кандидатки в президенти від Республіканської партії, США повинні надати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ.
"Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну", - наголосила Гейлі.
Нікі Гейлі - головна конкурентка екс-президента США Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії. Те, хто буде представляти республіканців на виборах, вирішується на внутрішньопартійному голосуванні.
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