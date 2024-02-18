Виведення українських військ із Авдіївки завершилось. Частина військовослужбовців - в полоні. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Завершення (виведення українських військ із Авдіївки - ред.) відбулось ще вчора. Ми говоримо і підтверджуємо, що деяка кількість українських військовослужбовців, які виконували бойові завдання у Авдіївці, опинились в полоні. Ця кількість ще може зменшитись, коли імовірно частина з них вийде до своїх підрозділів в процесі цього виходу, який відбувався у складних умовах. При цьому, потрібна кропітка верифікація всіх, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх, тих, хто ще не зміг вийти. Цей процес займає певний час. Ця кількість не така, щоб говорити про якісь велика масштаби цього явища", - зазначив Лиховій.

Він додав: "Про "Зеніт" ми комунікували. Цей випадок - це оточення невеликої групи сталось. Як це відбулось? Це питання окремих розслідувань. Щодо того що призвело до загибелі, ЗСУ перевіряють обставини загибелі групи українських полонених у процесі виходу з позиції "Зеніт" на південні околиці Авдіївки. Ця перевірка має ідентифікувати загиблих. Командування повідомляло, що деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки... Точні відповіді на запитання не можуть бути швидкими".