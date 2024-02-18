Пекло на Авдіївському напрямку. Одним містом росіяни не задовольнилися і сунуть тепер у бік селища Ласточкине.

Про це повідомляють у Силах оборони Таврійського напрямку. За останню добу окупанти атакували цей населений пункт 14 разів. Усі наступи наші військові відбили. Водночас, ті підрозділи, яким загрожувало блокування в Авдіївці, відвели на нові та вигідніші позиції - повідомили в ОСУВ "Таврія". І тепер бійці виконують нові бойові завдання.

Як тримали оборону Авдіївки наші захисники і що відбувається зараз - розкажуть мої колеги.

За 4 місяці, під час оборони Авдіївки, Сили оборони України знищили майже 50 тисяч російських військових, 364 танки, більш як 700 бойових бронемашин, 248 артилерійських систем та 5 літаків. Це дані об'єднаного прес-центру Сил Оборони "Таврія". Напередодні зі зруйнованого міста, за даними оперативно-стратегічного угруповання "Таврія", українські війська вивели на більш вигідні позиції.

Про необхідність збереження життя наших оборонців також заявив і Президент. З 2014 року і до нині Авдіївка була найближчим до Донецька містом, що контролювали ЗСУ. Фронт проходив по авдіївській промзоні. По інший бік - розташовувалася окупована Ясинувата. За час широкомасштабного вторгнення український укріпрайон давався агресору дуже важко. Він систематично стирав зуби довкола наших рубежів. Тож не шкодував ані людей, ані снарядів.

Міцні мури коксохімічного буквально здригалися від незліченної кількості ворожих КАБів.

"Сірий", військовослужбовець 3-ої бригади ССО:

Я Авдіївку бачив ще до повномасштабної війни - це повноцінне місто, яке жило своїм життям.

Оборона Авдіївки тривала 9 років. Місто було своєрідними воротами у Донецьк. Від початку повномасштабного вторгнення - неймовірними зусиллями тисяч українських військових з піхотних, штурмових та артилерійських бригад, різноманітних спецслужб та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Позивний "Сірий", військовослужбовець 3-ої бригади ССО:

Авдіївка була ярмарком, у своєму плані, військових дій. Тобто є такі місця, де тільки снайпера можуть працювать, є такі місця, де снайпера не можуть, у зв'язку з місцевістю. Там робота є: мінування проводити чи нальоти. У Авдіївці завжди було чим працювать, якщо в тебе є ПТУР-ПТРК, то ти його не ховаєш. FPF, DJI Mavic.

Останні чотири місяці ворог відчайдушно й стирав місто.

Авіація, артилерія, бронетехніка, незліченні м'ясні штурми. Околиці міста всіяні тисячами трупів ворожої орди.

"Лєший", прикордонник:

Вони йдуть - міна гоп, чи там десь автоматом хлопці попали, чи з кулемета - перший падає. Три ззаді через нього переступають, і дальше йдуть…є такі, шо відтягують своїх, є такі, шо, ну, я просто не розумію. Йти на штурм... поле, в лісі стоять куча наших хлопців…зброї до зубів, а він йде без нічого. І він розуміє, що до наших позицій 500 метрів-кілометр по полю, і його видно, як ту свічку серед ночі. І вони все одно лізуть.

Цієї зими, коли в українському війську снарядний голод, ворог почав отримувати "успіхи". У середині лютого росія стягнула на штурм Авдіївки всі свої резерви, зокрема, й з інших напрямків фронту.

На цих кадрах військового медика - суцільні руїни, на які перетворилося місто. Будинки, вулиці, квартали, метр за метром Авдіївку просто стирали. Війська рф проводили на цьому напрямку по пів сотні штурмів на добу.

Українське командування ухвалило рішення виводити воїнів з міста. На підкріплення нашим оборонцям перекинули Третю штурмову. До моменту виходу, її бійці не дозволяли ворогу здійснити повне оточення наших позицій.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і росія щось захопила. Вона нічого не захопила, ми повинні з вами зрозуміти, що росія за два роки війни намагалась на Сході щось зробити і що таке щось - вони просто зруйнували декілька маленьких селищ, містечок, але найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, що у них було, просто тисячі їх військових загинули, десятки тисяч. Ось, що добилась росія. Виснаження їхньої армії. Це завдання наші військові постійно виконують.

Як відходили - розповідають воїни зі 110-ої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка. Кажуть: операція була максимально злагодженою.

"Круг", боєць 110 ОМБр ім. Марка Безручка:

Групи вже дві перетнули залізницю й двигалися у спокійне місце. А ми лишалися до сірої, скажімо так, погоди, щоб можна було спокійно відходити. Бо нас накопичувалось дуже багато людей. Якщо раніше групи відправляли маленькими партіями, то зараз група була до 30 чоловік. Самі розумієте, що розтягнутися 30 чоловік по 10 метрів кожний - це дуже велика дистанція. Також було декілька чоловік 300-х, яким уже два чоловіки допомагали їм пересуватись, бо вони самі не в змозі були це робити. Були привали від зупинки, де теж наші бійці нас принімали й ховали, і всяко допомагали нам спокійно відійти.

Хлопців прикривала і артилерія.

"Круг", боєць 110 ОМБр ім. Марка Безручка:

Завдяки СПМ і завдяки нашим очам, артилерія працювала дуже злагоджено і цілей добивалася. Прохід нам забезпечила. У нас із тої останньої партії, де було 30 чоловік, залишилися всі живі до уже, скажімо, тих далеких позицій. А цю Авдіївку і поле ми перейшли благополучно. Під'їжджала моторизована техніка і нас забирала, ну на чому могли.

Побратим із позивним "Манч" каже: росіяни заліза не шкодували.

"Манч", боєць 110 ОМБр ім. Марка Безручка:

Вихід. Відбувалося важко. Тому що всі знають, що з снарядами у них проблем немає. З вогневими засобами у них проблем немає. Тому летіло все, що могло, все летіло. Пішки. По бездоріжжю, посадками, польовими дорогами, укриваючись в якихось ямах, забугорках, по-тихеньку. Десь трошки повезло.

Десь, може, комусь не так пощастило, всі розуміли, що просто так нас не випустять. Що буде так. Але, ну вийти - вийшли.

"Манч" виходив з групою із десяти воїнів.

"Манч", боєць 110 ОМБр ім. Марка Безручка:

Поталанило в тому плані, що ми не нарвалися на прямий контакт. Вдалося вийти без бою. Під обстрілами, але без бою. Ну, маршрути були проговорені за певний період до цього, вони були озвучені, показані по картах, щоб люди розуміли, хто має куди видвигатися. І плюс це все діло контролювалося в режимі онлайн. По радіостанціях.

Страх, звісно, був присутній, кажуть воїни. Адже вони теж живі люди. Не зі сталі. Але за час боїв кожен навчився його контролювати.

"Куба", боєць 110 ОМБр ім. Марка Безручка:

Я не кажу, що треба бути там сміливим, чи шо, але й боятися. Страх - він оберігає людину. Він не дає робити дурниць. Виходили, я ж кажу, зараз взагалі приходить усвідомлення, що можна піти помитися - це кайф. Чи сходити, як люди в туалет, це теж кайф. Сісти поїсти.

Єдине, за що болить, каже "Куба":

"Куба", боєць 110 ОМБр ім. Марка Безручка:

Дуже шкода, що не всі зуміли до цього дожити. Тому що дуже багато хлопців там лежить. Хороших хлопців.

Незважаючи на значну перевагу в артилерії, дронах та регулярному застосуванні КАБів, противник зазнав серйозних втрат.

Тисячі російських окупантів загинули або ж поранені. Відчутно поменшало і ворожої бронетехніки. Із собою наші прихопили й полонених.