Чотири літаки за вихідні: експерт прокоментував збиття російських винищувачів Су-34 [ Редагувати ]
Су-34 - основний літак винищувач тактичної авіації росіян. Знищення цих літаків вибиває їх ресурс. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив ексінженер з випробувань конструкторського бюро "Антонов", авіаційний експерт Костянтин Криволап.
"В основному росіяни застосовують зараз КАБ. Вони їх запускають з усіх універсальних пускових контейнерів, які мають свої великі наведення і можуть там планувати. Вони їх вимушені скидувати на відстані не ближче ніж 25-30 км від зони бойового зіткнення, для того щоб цими КАБами вражати наші війська. У Авдіївці, наприклад, вони в день скидували 60-70 цих КАБів. Це дуже у них серйозна зброя. Вона не вибіркова, вона не точна. Просто її кількість на складах за межами розуміння. Носіями цих КАБів є саме Су-34. Це - основний літак винищувач тактичної авіації росіян. Знищення цих літаків вибиває їх ресурс", - зазначив Криволап.
Він додав: "Зараз можна спостерігати такий процес, що ми вибиваємо кількість і темп вибивання цих літаків вищий, аніж можливості росії їх знову робити і підготовувати до них льотний персонал".
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