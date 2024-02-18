В Тернопільській області стався землетрус [ Редагувати ]
Сьогодні, 18 лютого, було зареєстровано землетрус в Тернопільській області. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
В Тернопільській області о 11:07:32 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) на глибині 5 км.
За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних".
Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Закарпатській області стався землетрус. За даними з відкритих джерел, епіцентром землетрусу стало місто Гуменне на території Словаччини. Попередньо, це був землетрус 4,5 бала за шкалою Ріхтера.
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