Куди переселити людей, які лишилися без даху над головою?

Обвуглені стіни, вікна забиті фанерою. Такий вигляд нині має 18-поверховий будинок, що був пошкоджений під час ворожої атаки на Київ 7-го лютого. Там і досі тривають роботи з розчищення, працює техніка та волонтери. А мешканці будинку хочуть зрозуміти - чи вдасться їм врешті повернутися у свої оселі.

Скільки чекати і чи допомагає людям міська влада? Цікавився Роман Барашев.

У дворі цього будинку тривають роботи. 7-го лютого просто на квартири людей упали уламки ракети.

Світлана, жителька Голосіївського району:

Сум, злість, дуже шкода людей.

Станіслав Колотуша, мешканець пошкодженого будинку:

Я з будинку 60, на 12 поверсі. Фактично в епіцентрі вибуху. Рядом зі мною квартира, де вбило людину, привалило плитою. І повністю вигоріли квартири. Мені повезло, що залишився живий. Спасло мене те, що штори плотні були закриті і скло більшою мірою пішло в штори. Ні дверей, ні вікон. Холодильник пробило в 6 містах наскрізь.

Загалом у Голосіївському районі вибухова хвиля пошкодила 31 будинок. Але найбільше дісталося помешканням двох багатоповерхівок.

Сергій Ніколаєв, мешканець пошкодженого будинку:

Выбило окна балкона, комнаты вместе с дверьми. Воды было много, все намокло, мебель вся раскисла, ламинат весь потек. Спасибо, нам помогли с благодійного фонда. Мы два балкона забили и забиваем третий балкон остался. Была страховая, в сентябре заплатили страховой взнос 17 тысяч. Страховая сказала - на страховку не расчитывайте, это не страховой случай, а форс-мажор.

У цих будинках пошкоджено близько півтори сотні квартир, понад 10 - вигоріли вщент.

Тетяна, жителька Голосіївського району:

Люди осталися без нічого. Без нічого осталися. Висновків комісії по будинку у нас немає на руках, але нас попередили, що будуть всіх виселяти. Зараз переносимо речі, з'їжджаємо з житла.

Понад 400 людей тепер змушені шукати тимчасовий притулок і хоча б якусь фінансову допомогу. Напередодні посадовці Голосіївського району та Київської міськ-держ-адміністрації зібрали постраждалих на нараду.

Я прошу всіх піднятися і віддати шану нашим людям, які загинули.

Керівник району доповідає про результати роботи.

Сергій Садовой, голова Голосіївської райдержадміністрації:

Біля 3 тисяч квадратних метрів це скло - вікна, балкони повилітали. Деякі балкони і вікна позашивали плівочкою, ОСБ, десь 2700 метрів ми вже зашили.

З американським благодійним фондом 29 будинків пропрацьовуємо на предмет того, що вони нам будуть допомагати склити. 4-5 фондів запропонували мешканцям певні суми.

Але люди, які втратили житло, хочуть більше конкретики - що їм зараз робити? На яку підтримку можна розраховувати?

Олексій, мешканець пошкодженого будинку:

Чи можна зробити листа, на якому будуть виписані фонди, до яких можна звертатися, депутатів, які будуть видавати фінансову допомогу або ще щось, куди люди будуть адресно їздити? Бо ми не знаємо, куди їздити. Скільки тих фондів, я не знаю.

Куди переселити людей, які лишилися без даху над головою? Ще одне питання, яке досі вирішується. Умови в гуртожитку, в якому посадовці можуть виділити кімнати потерпілим, - влаштовують далеко не всіх.

Сергій Садовой, голова Голосіївської райдержадміністрації:

Погодилися 23 родини - порядка 60 осіб від загальної кількості 15%.

Усім постраждалим посадовці запропонували написати заяви - чи згодні вони на тимчасове помешкання чи відмовляються від нього. Герой нашого сюжету вимушений погодитися. Але все ж сподівається, що його особисті обставини теж будуть враховані.

Руслан, мешканець пошкодженого будинку:

Мені потрібно житло, тому що те що пропонували, не підходить, тому що батьки - пенсіонери і ми інваліди.

Також мешканців пошкодженого будинку цікавить - коли почнеться відновлення їхніх зруйнованих осель. І за які гроші проводитимуть ремонт?

Ярослав, мешканець пошкодженого будинку:

Вигорів повністю фасад, згоріли перекриття між поверхами - моя квартира якраз в епіцентрі цього взриву. Тому мене цікавить - масштабні оновлені роботи з приводу фасаду, де просто нема фасадної частини, нема стінки зовнішньої, або нема перекриття між поверхами - це ви робите, чи це ми робимо?

Посадовці пояснюють - власники квартир, де пошкодження незначні, зможуть отримати до трьохсот п'ятдесяти тисяч гривень на буд-матеріали та роботи за державною програмою "є-Відновлення". Якщо ж руйнування масштабні - помешкання ремонтуватимуть за кошти столичного бюджету.

Вячеслав Непоп, заступник Київського міського голови:

За рахунок міста Києва комунальним підприємством Житлоінвестбуд УКБ.

Але передовсім - треба дочекатися висновків комісії з відновлення. Лише після її експертної оцінки люди зможуть отримати компенсації, а будівельники розпочати ремонт.