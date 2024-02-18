Зеленський дав ексклюзивний коментар "Інтеру" щодо результатів безпекової конференції [ Редагувати ]
А далі - ексклюзивний коментар президента України Володимира Зеленського, який отримала наша Ніна Коломієць по закінченню безпекової конференції.
Отже, які результати від поїздки і як оцінює досягнути домовленості сам гарант - пропонуємо послухати.
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