Українська делегація в Мюнхені підписала меморандум з німецькою компанією про виробництво боєприпасів на території нашої країни.

Нові безпекові угоди, пакети допомоги та домовленості про співпрацю з різними країнами. У Мюнхені завершився триденний глобальний форум. Україну представляла численна делегація урядовців та парламентарів на чолі з Президентом України. З якими результатами вони повернулись до Києва - підсумувала Ірина Іванова.

Біля готелю "Баварський дім" у Мюнхені цими вихідними людно. З року в рік тут проходить Міжнародна безпекова конференція. Вона збирає ключових політиків, дипломатів та військових діячів з різних країн, щоб обговорити ризики для глобальної безпеки. А з огляду на звіт, який підготували аналітики до конференції, таких викликів у світі побільшало.

Однією з найбільших загроз залишається російська агресія в Україні. Про своє бачення, як вона впливає на світ, гостям конференції розповів Президент України Володимир Зеленський. Він приїхав у Мюнхен вперше після початку повномасштабного вторгнення росії. Голова держави закликав лідерів зробити все можливе для поразки агресора, закрити санкційні дірки і позбавити путіна способів маніпулювати будь-ким. Виступ Президента присутні вітали стоячи.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дякую за увагу й за кожен прояв підтримки нашої держави, нашого народу, наших дітей! Прошу, будьте вдячними нашим воїнам. І хай наш світ, заснований на правилах, ніколи не стане вчорашнім. Слава Україні!

У Мюнхені президент заручився підтримкою кількох європейських лідерів щодо безпекових питань. Данія хоче наступною підписати відповідну угоду, сказала на зустрічі з президентом Зеленським голова уряду Метте Фредеріксен.

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії:

Коли ви запитаєте мене: "Чи достатньо ми робимо? Чи ми достатньо хороші? Відповідь буде: "Ні". Тому що досить просто сказати "в Європі вже два роки йде війна" - це речення, яке ми не повинні вимовляти. Ми повинні були набагато більше підтримувати вас з самого початку цієї війни, тому що Україна не може виграти війну без зброї. Тут просто не вистачає слів.

Також на фінальному етапі двостороння угода з Нідерландами, розповів премʼєр-міністр Марк Рютте.

На різних двосторонніх зустрічах та конференціях звучала тема подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спілкувався з генеральним секретарем США Ентоні Блінкеним, а президент - з представниками американського конгресу та віце-президенткою США Камалою Гарріс. Подальша військова підтримка України - це ключове питання зараз для нашої держави, сказав Президент. Його співрозмовниця впевнена, що більшість членів Конгресу з обох партій підтримують цей крок.

Камала Гарріс, віцепрезидентка США:

Коли ми говоримо про роль Америки у підтримці України, ми маємо бути непохитними і не можемо дозволити собі гратися у політичні ігри. Зараз для них немає місця.

У рамках Мюнхенської конференції пройшла зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої сімки», з ними спілкувався і очільник українського МЗС. Вони засудили постачання зброї з КНДР та Ірану до росії. Міністр Кулеба закликав країни G7 швидше ухвалити рішення стосовно заблокованих російських активів. Ще одну зустріч головний український дипломат мав зі своїм колегою з Китаю Ваном Ї.

За словами Дмитра Кулеби, вони погодилися підтримувати контакти на всіх рівнях і продовжувати діалог. Крім того, українська делегація в Мюнхені підписала меморандум з німецькою компанією про виробництво боєприпасів на території нашої країни. Також триває робота над забезпеченням України мільйоном дронів.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Головна наша задача сьогодні - це відстояти ідею закупівлі. Закупити ці дрони в українських виробників.

Шукає більше озброєння для України Чехія. Президент Петер Павел на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука, сказав, що його країна знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України. Але для цього потрібно ще знайти фінансування.