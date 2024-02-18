Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди - це дійсно пріоритет, так як це не тільки розмова і не попередні домовленності, це - конкретний результат. Про результати Мюнхенської конференції "Подробицям" розповів президент України Володимир Зеленський.

"Щоб нікого не образити, одразу скажу, що всі зустрічі важливі для України. Угоди - це дійсно пріоритет, так як це не тільки розмова і не попередні домовленності, це - конкретний результат. Для мене дуже важливо привезти результат в Україну. Сьогодні дві угоди з Німеччиною і Францією дуже важливі. На цей рік від Німеччини 7,1 млрд підтримки - це потужний пакет. Поки що немає гарантій безпеки з США, команди вже працюють, два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому у найближчому часі позитив. Сьогодні у нас була розмова ще з кількома країнами. Є домовленність про безпекові угоди, погоджені ще декілька угод", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав: "Я не вважаю, що це альтернатива допомозі США, це - дуже валива, абсолютно інша допомога Україні. Не на рік і не на два, на десять років. І це не значить, що на 10 років війна. Це значить, що ці країни з нами, це гарантії безпеки навіть якщо агресія повернеться після закінчення війни. Це не тільки зброя, а й реконструкція тощо. Окремо є зустрічі, де ми домовились про оборонні пакети з кількома державами, там і про артилерію, про гаубиці, про виробництво...".