Світло-шумові гранати, травматична та вогнепальна зброя, БТРи та водомети - і все це проти бруківки, дерев'яних щитів і почуття гідності. Рівно десять років тому, 18-го лютого, почалися масові розстріли учасників Революції Гідності.

Сьогодні у Києві вшановують пам'ять загиблих майданівців. Мій колега Юрій Куций також пішов до Меморіалу пам'яті.

Пані Тамара щороку приходить сюди в Маріїнський парк до Меморіалу пам'яті загиблих майданівців - покладає квіти і чіпляє янголяток. Саме 18 лютого 2014-го року вона востаннє чула голос свого чоловіка.

Тамара Швець, дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця:

Ввечері чоловік зателефонував востаннє в 21 годину... 22 години 37 хвилин і сказав, що з ним все добре, тричі повторив. Потім сказав, що дуже шумно і поклав слухавку. Телефон був відключений. О четвертій ранку перетелефонував слідчий і сказав, що мій чоловік помер.

Жінка пригадує - тоді навіть відмовилася вірити страшній звістці.

Тамара Швець, дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця:

Я зателефонувала доньці, вона поїхала у відділок Шевченківський, але тіла його там вже не було. Їй показали лише фотку. Я кажу: доця, поки я не побачу, я не погоджуся з тим, що з ним сталося.

Знайти тіло свого чоловіка пані Тамарі вдалося згодом.

Тамара Швець, дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця:

Два кульових поранення, як я колись говорила, він колись з таким спорядженням ходив на кабана, дві кулі по 9 мм, одна в груди, а друга під ключицю. І там була прострелена артерія, і він стік кров'ю.

Саме 18 лютого 2014-го розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. І сьогодні біля меморіалу зібралося близько пів сотні людей, щоб вшанувати пам'ять героїв.

Любов Василівна, учасниця Революції Гідності:

Ми зібралися сьогодні на цю акцію згадати всіх наших. 18-го був розстріл. 19-го, 20-го найбільше розстріляли наших майданівців. Треба пам'ять віддати, шану, поспівати плине кача.

Руслан Кошовенко, учасник Революції Гідності:

Віддати данину тим справжнім Героям, тим жертовникам, які, на жаль, загинули за Україну, якраз це перші небесники. Ми маємо пам'ятати це все. І саме завдяки цим людям, цим жертвам ми маємо можливість бути вільними.

Валерій Осадчий, учасник Революції Гідності:

Звичайно ми повинні згадувати, пам'ятати, поминати. Ми повинні виходити з того, що реальна загроза тільки з москви.

В пам'ять про загиблих в Маріїнському парку також провели богослужіння.

Масові розстріли в урядовому кварталі почалися, коли протестувальники організували ходу до Верховної Ради, яка отримала назву "Мирний наступ". Протестувальники вимагали обмежити повноваження тодішнього президента України Віктора Януковича та повернутися до Конституції 2004-го року.

Але у Верховній Раді відмовилися розглядати це питання. Натомість до урядового кварталу стягнули правоохоронців, БТР і два водомети. А у Маріїнському парку вже чатували сотні "тітушок".

У результаті кривавого протистояння між силовиками й мітингувальниками лише 18-го лютого на вулицях Інститутській та Грушевського, у Кріпосному провулку та Маріїнському парку загинуло 23 людини, 509 дістали кульові поранення та різні тілесні ушкодження.

Відтоді пройшло рівно 10 років. За весь період розгляду справ повідомлено про підозри трьомстам вісімдесяти трьом особам. До суду скеровані 165 обвинувальних актів щодо трьохсот однієї особи. Ухвалено обвинувальні вироки лише щодо 29-ти.