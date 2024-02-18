Окупанти розстріляли українських полонених в Авдіївці та Веселому. Наразі з даного приводу розпочато розслідування. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними прокуратури, сьогодні, 18 лютого, в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Розстріл полонених

Нагадаємо, що російські військові розстріляли українських полонених.