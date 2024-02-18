Зеленський підбив підсумки візиту в Мюнхен [ Редагувати ]
Українська делегація в рамках поїздки на Мюнхенську конференцію з безпеки домовилася з кількома країнами про нові пакети військової допомоги.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.
Є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами. Там як про артилерію, так і про снаряди 155-го калібру. Великі пакети є, але поки вони не надійшли, не можу сказати (деталі - ред.).
Також за словами Зеленського, є домовленості про виробництво зброї для України.
Раніше Зеленський дав ексклюзивний коментар "Інтеру" щодо результатів безпекової конференції.
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