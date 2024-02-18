На турнірі Grand Slam в Азербайджані, в категорії до 78 кг з дзюдо, українська жіноча команда здобула золоту медаль. Про це повідомляється у Telegram-каналі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

На п'єдестал пошани зійшли одразу дві українські спортсменки. Юлія Курченко стала срібною призеркою, Єлизавета Литвиненко виборола бронзу.

Відзначимо, що українські дзюдоїстки зустрілися між собою на стадії чвертьфіналу, доля якого вирішилася по третьому "шидо", що отримала на останній хвилині основного часу Литвиненко.

Єлизавета далі оформила бронзову і, до речі, першу в кар'єрі, медаль Grand Slam, успішно впоравшись з обома суперницями у втішній сітці: "іппоном" достроково з Лоріаной Кукой з Косово та на "голден скор" зі словенкою Меткою Лобнік.

Курченко у півфіналі декласувала німкеню Анну Монту Олек, після чого у головному поєдинку дня все ж поступилася у додатковий час досвідченій триразовій медалістці чемпіонату світу Гюше Стенгейс з Нідерландів.

Раніше ми писали, що Україна виборола три нагороди на Кубку світу зі спортивної гімнастики.