До Навального були убиті або померли за дивних обставин багато особистостей в росії, зокрема і журналістів.

Смерть Олексія Навального поповнила довгий перелік вбивств, що визначають обличчя сучасної росії. Ув'язнений опозиціонер був останньою впливовою ліберальною фігурою епохи президента володимира путіна. До нього були убиті або померли за дивних обставин багато особистостей в росії, зокрема і журналістів.

Про жертв режиму путіна - розкаже Ольга Жидецька.

27 лютого 2015-го на москворецькому мосту за 200 метрів від кремля у спину розстріляли Бориса Нємцова. За кілька годин до того він покликав росіян на демонстрації проти вторгнення росії в Україну. Нємцов належав до когорти "молодих реформаторів", у 90-х був віце-прем'єром. У двохтисячних спочатку підтримав путіна, однак згодом став критикувати через утиски громадянських прав. А у дві тисячі одинадцятому очолив масові протести проти результатів виборів. За вбивство Нємцова засудили п'ятьох кавказців. На суді вони стверджували, що свідчили під тиском. Замовника злочину так і не встановили.

Ще одне резонансне вбивство - отруєння радіоактивним полонієм колишнього офіцера ФСБ Олексадра Литвиненка. У двохтисячному він утік в Лондон, бо публічно звинуватив керівництво російських спецслужб у підготовці замаху на бізнесмена Бориса Березовського. А згодом став співавтором книжки, де звинуватив ФСБ у підриві будинків у 1999 році. Англійське слідство вважає, що Литвиненко випив отруєний чай на зустрічі з двома росіянами.

А за 7 років, у березні 2013-го, знайшли повішеним і Березовського. Казково багатий олігарх спочатку був близьким другом путіна, але згодом перетворився на його непримиримого критика. Мусив емігрувати у Велику Британію і втратив усі свої статки. І хоча його загадкова смерть ніби вказувала на самогубство, британські правоохоронці з цим не погоджуються.

Сергій Магнітський - юрист і аудитор, який звинуватив у розкраданнях низку високопоставлених російських силовиків. Помер у СІЗО в листопаді 2009-го. Під арешт потрапив за звинуваченням в оборудках з податками. Хворому на панкреатит чоловікові не надавали медичної допомоги. Та жорстоко побили перед смертю. 2012-го США ухвалено відомий "Акт Магнітського", що запровадив персональні санкції проти росіян, яких вважають причетними до смерті борця з корупцією, а також винних у інших порушеннях прав людини в росії.

Путінський режим відзначився і показовими розправами над журналістами. У липні 2004-го на порозі редакції був застрелений головред російської версії журналу "Форбс", американського журналіста російського походження Пола Хлєбникова. Він займався розслідуванням корупції у вищих ешелонах влади. Затриманих за його вбивство виправдав суд присяжних.

Кривавий подарунок путін отримав на свій день народження 2006 року. Цього дня у ліфті свого дому в центрі москви була застрелена одна з найвідоміших російських журналісток. Ганна Політковська розслідувала численні випадки порушень прав людини, вчинених російськими військовими і прокремлівськими формуваннями в чечні. За організацію цього вбивства були засуджені п'ятеро людей. Однак його замовники невідомі й досі. Як і в багатьох інших убивствах та нападах на російських активістів та журналістів.