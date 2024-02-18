Західна преса та військові аналітики позитивно оцінюють вихід українських сил з Авдіївки. Мовляв, вдалося уникнути повного оточення та більших жертв. А звинувачують Захід, і насамперед США, через затримки з постачанням боєприпасів.

Думки західних експертів збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька у Лондоні.

Окупанти досягли успіху в Авдіївці через масоване використання планерувальних авіабомб. Такий висновок видав американський інститут війни. Експерти стверджують, що силам країни-агресорки вдалося встановити тимчасову локальну перевагу в повітрі і забезпечити підтримку своїм наземним військам. І така операція сталася вперше від початку повномасштабної війни.

Наступ на Авдіївку, що на околиці Донецька, тривав від жовтня. А взагалі на лінії вогню місто перебуває з 2014-го. В останні місяці його штурмували безперервно - і вдень, і вночі. Добові втрати росіян на цій ділянці навіть перевищували згубу під Бахмутом. Окупацію Авдіївки аналітики називають тією пропагандистською перемогою, яка була необхідна путіну перед президентськими виборами. І, як завжди, він не зважає - якою ціною вона далася.

Гусейн Алієв, лектор школи соціальних та політичних наук університету Глазго:

Для західних армій такий рівень втрат був би абсолютно неприпустимим. Коли бригада втрачає близько 10% людей, вона вважається більше непридатною для наступальних операцій. Але у випадку росії це не так, у випадку російських командирів на полі бою - вони вважають, що нормально відправляти солдатів у бій, навіть якщо це приносить великі втрати.

Саме на прикладі Авдіївки очевидна найбільша відмінність між росією та Україною, кажуть експерти. Бо в рф - значно більше населення, а отже їй значно простіше поповнювати військо навіть без оголошення додаткової мобілізації. І хоча якість вояків набагато нижча, ніж на початку війни, так звані "м'ясні штурми" - виснажливі для українських сил. Втім, головна причина, чому впала Авдіївка - це "снарядний голод".

За відсутність достатньої кількості боєприпасів звинувачують насамперед США. Навіть президент Байден визнав, що відповідальність за здачу Авдіївки несе Конгрес, який досі не проголосував за допомогу Україні.

Філіп Брідлав, генерал збройних сил США у відставці:

Ми тримаємо ключі до того, чи Україна буде успішною в бою, чи програє. І якщо Україна програла в Авдіївці - це тому, що Захід не дав їй те, що їй потрібно для успіху. Ми бачимо, що добре оснащені українські сили показують надзвичайно добрі результати проти російських сил на полі бою.

Так само, як і з багатьма іншими містами, росія окупувала практично знищену вщент територію. В інституті вивчення війни кажуть, що захоплення Авдіївки не має оперативного значення. Не дасть жодних переваг чи шляхів для значного просування вперед.

І взагалі навряд чи росія має достатньо резервів людей та техніки, щоби швидко посунутися на захід від міста. Тобто не зможе перетворити цей локальний успіх у велику перемогу. В Інституті прогнозують росіянам значні втрати, якщо вони вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі.

Тім Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Я не думаю, що путін переймається тим, скільки людей помирає на полі бою. Він хоче міцно закріпитися на Донбасі та в Криму і це ставить його в позицію, коли він готовий до перемовин. Про це вже говорять в росії, а захід зараз тисне на Зеленського йти на перемовини. Так само як Чехословакія у 1938-му - давайте віддамо 20% України, але давайте зупинимо цей високий рівень втрат, закінчимо війну і будемо рухатися далі. Я не думаю, що це добра ситуація, але тиск посилюється.

Якщо ситуація із забезпеченням боєприпасів не налагодиться, Авдіївка стане не останньою втратою, попереджають в інституті вивчення війни. Окупанти можуть продовжувати використовувати плануючі авіабомби для підтримки з повітря. А через брак ракет ППО - українські сили не можуть ефективно збивати літаки Су-34 та Су-35, які запускають ці бомби.

Але загалом в західній пресі позитивно оцінюють відхід українців від Авдіївки. І порівнюють ситуацію із обороною Бахмуту. Коли місто утримували до останнього - виключно для того, щоби знищувати військо окупантів у м'ясорубці. У нинішній ситуації - значно більше сенсу було відступити на другу лінію оборони, погоджуються експерти.