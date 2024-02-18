"росія може напасти за 5-8 років" - Пісторіус [ Редагувати ]
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, висловлюючи обурення можливістю війни з росією, закликав Європу та НАТО активно готуватися до "найгіршого сценарію".
Про це повідомляє Bloomberg.
Пісторіус пояснив, що він не може знати точно, чи нападе росія на ЄС, але зауважив, що якщо це і станеться, то Москві для цього треба буде менше ніж десять років.
Мені не подобається дивитися в кришталеву кулю... Я не можу передбачити, чи станеться напад на територію НАТО і коли це станеться. Але це може статися через п'ять-вісім років.
Раніше ми писали про те, що Китай виступає за політичне завершення війни в Україні - МЗС КНР.
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