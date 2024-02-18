Протести в Угорщині. Жителі Будапешта вже кілька тижнів поспіль виходять на акції протесту проти уряду Віктора Орбана та політики керівної партії. Наскільки вони масові? Чого вимагають люди? І чи вплинуть ці мітинги на політичне життя країни? Розкаже Тетяна Логунова.

На вулицях Будапешта десятки тисяч людей. Це найбільша акція протесту проти уряду Віктора Орбана, яку бачила країна. І вже третя за останні кілька тижнів. На сцені митці та лідери громадської думки, біля неї - жителі угорської столиці, які почули їх заклик до протесту.

Мартон Сцабо, ютубер, лідер громадської думки:

Ці два тижні показали, що Угорщина покинута. Її покинули ті, кому ми довірили управління нашими спільними справами. Замість того, щоб виконувати свої обов'язки, вони займаються боротьбою за владу.

Горгі Бодон, житель Будапешту, економіст:

Я прийшов, тому що увесь цей скандал просто обурливий. Але для мене проблема набагато ширша. Я вважаю неприйнятним те, що відбувається в нашій країні. Те, що відбувається в цій країні, для мене є неприйнятним. Нам потрібні гідні умови для суспільного життя, а це не те, до чого країна йде.

Скандал, який вивів людей на вулиці, розгорівся на початку лютого. Тоді журналісти-розслідувачі оприлюднили список людей, яких, президентка країни та близька соратниця Орбана, Каталін Новак, помилувала весною торік, з нагоди візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, засуджений до тюремного ув'язнення у справі про сексуальне насильство над дітьми. Він був співучасником: роками допомагав директору закладу приховувати злочини. Через кілька днів після публікації президентка країни оголосила про відставку, а колишня міністерка юстиції, теж соратниця Віктора Орбана, пішла з великої політики.

Каталін Новак, екс-президентка Угорщини:

Право на помилування є чи не найделікатнішим завданням, оскільки воно передбачає вирішення питання про життя людини на основі прохання про помилування та наявної інформації. У квітні минулого року я помилувала засудженого, бо вважала, що він не зловживав уразливістю дітей, за якими наглядав. Я зробила помилку.

У скандал втрутився і Віктор Орбан. Він пообіцяв заборонити помилування людей, що вчинили злочини проти неповнолітніх, і реформувати законодавство щодо захисту прав дітей.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Я впевнений: якби існувала машина часу і ми могли б повернутися в минуле, колишня президентка та міністр юстиції виправили б свою помилку. Але такої машини не існує. Відновлення морального та правового порядку - тепер завдання уряду. Діти недоторканні, заподіяння їм шкоди тягне за собою найсуворіше покарання, в таких випадках немає місця помилуванню.

Експерти вважають, що уряду вдасться вгамувати протести. Утім, цей скандал може суттєво похитнути позиції Орбана та його партії. І вплинути на результати виборів до Європарламенту, які відбудуться влітку.